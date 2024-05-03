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RIN-144T-BE
РОЗЕТКА ТЕЛ. В45 СУ ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
RIN-144T-BE

РОЗЕТКА ТЕЛ. В45 СУ ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Референс: RIN-144T-BE
Линейка W45

Механизм W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Модульный элемент для ЭУИ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010105931693.5 см. 0.018кг.
CAR
225шт.469020101876623.219.58.9 см. 0.547кг.
BAG
350шт.1469020101059040.424.210.6 см. 1.277кг.
P12
44500шт.12080110.4 см. 132.909кг.
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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