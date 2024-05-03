РОЗЕТКА ТЕЛ. В45 СУ ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
РОЗЕТКА ТЕЛ. В45 СУ ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
Референс: RIN-144T-BE
Механизм W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Модульный элемент для ЭУИ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010593
|16
|9
|3.5
|см.
|0.018
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4690201018766
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.547
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|14690201010590
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.277
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|132.909
|кг.
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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