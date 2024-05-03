Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий
Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий
Референс: RIN-145-AL
Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет алюминий) для одного разъёма Keystone RJ45.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Направление выхода Прямолинейн.
Установка в кабель-канал Да
Экранированный корпус Нет
Глубина устройства 22.5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020448
|4.5
|2.25
|2.25
|см.
|0.005
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14690201020445
|40.4
|24.2
|14
|см.
|0.713
|кг.
P12
|4
|—
|7000
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|67.86
|кг.
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