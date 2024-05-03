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RIN-145-AL
Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий

Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий

Референс: RIN-145-AL
Линейка W45

Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет алюминий) для одного разъёма Keystone RJ45.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Направление выхода Прямолинейн.
Установка в кабель-канал Да
Экранированный корпус Нет
Глубина устройства 22.5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010204484.52.252.25 см. 0.005кг.
BAG
3100шт.1469020102044540.424.214 см. 0.713кг.
P12
47000шт.12080113 см. 67.86кг.
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