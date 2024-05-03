Лиц.плата W45 1мод 1xKeystone RAL9003
Лиц.плата W45 1мод 1xKeystone RAL9003
Референс: RIN-145-B
Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет белый RAL9003) для одного разъёма Keystone RJ45.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Направление выхода Прямолинейн.
Установка в кабель-канал Да
Экранированный корпус Нет
Глубина устройства 21.5
Основные характеристики
Серия W45 W45
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Тип продукта адаптер
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Совместимость продукта RJ45 розетка RJ11 розетка
Вес нетто 0.038 кг
Монтаж устройства утопленный
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Глубина встраивания 21.5 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010975
|4.5
|2.25
|2.25
|см.
|0.009
|кг.
CAR
|2
|—
|40
|шт.
|14690201010972
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.453
|кг.
BAG
|3
|—
|240
|шт.
|24690201010979
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.009
|кг.
P12
|4
|—
|7200
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|108.248
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21.5 мм
Высота 45 мм
Ширина 22.5 мм
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