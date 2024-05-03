Продукты
RIN-145-BE
Лиц. плата W45 1 мод 1xKeystone RAL9010
RIN-145-BE

Лиц. плата W45 1 мод 1xKeystone RAL9010

Референс: RIN-145-BE
Линейка W45

Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет белый RAL9010) для одного разъёма Keystone RJ45.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Направление выхода Прямолинейн.
Установка в кабель-канал Да
Экранированный корпус Нет
Глубина устройства 21.5
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый (RAL 9010)
Серия W45 W45
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип продукта адаптер
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа утопленный
Материал термопласт: крышка
Совместимость продукта RJ45 розетка RJ11 розетка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010109824.52.252.25 см. 0.009кг.
CAR
240шт.1469020101098923.219.58.9 см. 0.45кг.
BAG
3240шт.2469020101098640.424.228.8 см. 2.99кг.
P12
47200шт.12080101.4 см. 107.672кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21.5 мм
Высота 45 мм
Ширина 22.5 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
RIN-145K5E-B
 
РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
RN16-113-BE
 
РОЗЕТКА В45 СУ С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
RN16-113-K
 
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) КРАСНАЯ
RIN-145K5E-BE
 
РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9010
RN16-113-B
 
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина