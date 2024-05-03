Лиц. плата W45 1 мод 1xKeystone RAL9010
Лиц. плата W45 1 мод 1xKeystone RAL9010
Референс: RIN-145-BE
Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет белый RAL9010) для одного разъёма Keystone RJ45.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Направление выхода Прямолинейн.
Установка в кабель-канал Да
Экранированный корпус Нет
Глубина устройства 21.5
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый (RAL 9010)
Серия W45 W45
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип продукта адаптер
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа утопленный
Материал термопласт: крышка
Совместимость продукта RJ45 розетка RJ11 розетка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010982
|4.5
|2.25
|2.25
|см.
|0.009
|кг.
CAR
|2
|—
|40
|шт.
|14690201010989
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.45
|кг.
BAG
|3
|—
|240
|шт.
|24690201010986
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.99
|кг.
P12
|4
|—
|7200
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|107.672
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21.5 мм
Высота 45 мм
Ширина 22.5 мм
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