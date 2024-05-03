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RIN-145K5E-B
РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
RIN-145K5E-B

РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003

Референс: RIN-145K5E-B
Линейка W45

Механизм одномодульный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Модульный элемент для ЭУИ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809414054.52.253.2 см. 0.012кг.
CAR
220шт.1360648094140223.219.58.9 см. 0.345кг.
BAG
340шт.4360648094140340.424.210.6 см. 0.874кг.
P12
43600шт.12080110.4 см. 96.6кг.
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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