РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
Референс: RIN-145K5E-B
Механизм одномодульный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Тип комплектации Модульный элемент для ЭУИ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480941405
|4.5
|2.25
|3.2
|см.
|0.012
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480941402
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.345
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|43606480941403
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|0.874
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|96.6
|кг.
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Размер 1.3 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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