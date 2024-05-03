РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
Референс: RN16-113-B
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W45
Цветовой оттенок Белый
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050332301
|16
|9
|4.2
|см.
|0.037
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4690201018773
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.831
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|34607050332302
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.279
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|176.362
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21
Формат PDF
Размер 560.62 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00692_20
Формат PDF
Размер 979.95 kB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00692_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты