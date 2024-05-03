Продукты
RN16-113-B
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
RN16-113-B
RN16-113-B
RN16-113-B
RN16-113-B

РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ

Референс: RN16-113-B
Линейка W45

РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W45
Цветовой оттенок Белый
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503323011694.2 см. 0.037кг.
CAR
220шт.469020101877323.219.58.9 см. 0.831кг.
BAG
3120шт.3460705033230240.424.228.8 см. 5.279кг.
P12
43600шт.12080101.4 см. 176.362кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 9.99 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21
Формат PDF
Размер 560.62 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00692_20
Формат PDF
Размер 979.95 kB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00692_20
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РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) КРАСНАЯ
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