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RP-1
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (НАГРУЗКА ДО 15 КГ.) БЕЛЫЙ
RP-1
RP-1

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (НАГРУЗКА ДО 15 КГ.) БЕЛЫЙ

Референс: RP-1
Линейка MultiBox

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (без клеммника), с крюком для подвески светильников (НАГРУЗКА до 15 кг), цвет - БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC002557 Механические аксессуары для светильников
Цвет изделия Белый
Цвет Белый
Длина 100
Ширина 100
Основные характеристики
Тип покрытия матовый
Тип продукта потолочный крюк для подвешивания люстры
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): потолочный крюк
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050333339121010 см. 0.051кг.
BAG
3180шт.2460705033333340.424.228.8 см. 9.935кг.
P12
45400шт.12080101.4 см. 316.04кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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