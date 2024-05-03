РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ
Референс: RP-1-2
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (без клеммника), с крюком для подвески светильников (НАГРУЗКА до 15 кг), цвет - БЕЛЫЙ, имеет удлиненное поперечное коромысло
Спецификация
Технические характеристики
EC002557 Механические аксессуары для светильников
Цвет изделия Белый
Диаметр 100
Основные характеристики
Тип продукта потолочный крюк с удлиненной осью для подвешивания люстры
Дополнительные характеристики
Тип покрытия (матовый)
Цветовой оттенок белый
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): потолочный крюк
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334619
|20
|10
|10
|см.
|0.066
|кг.
BAG
|3
|—
|180
|шт.
|24607050334613
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|12.509
|кг.
P12
|4
|—
|5400
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|393.26
|кг.
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