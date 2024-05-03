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RP-1-2
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ
RP-1-2
RP-1-2

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ

Референс: RP-1-2
Линейка MultiBox

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (без клеммника), с крюком для подвески светильников (НАГРУЗКА до 15 кг), цвет - БЕЛЫЙ, имеет удлиненное поперечное коромысло

Спецификация
Технические характеристики
EC002557 Механические аксессуары для светильников
Цвет изделия Белый
Диаметр 100
Основные характеристики
Тип продукта потолочный крюк с удлиненной осью для подвешивания люстры
Дополнительные характеристики
Тип покрытия (матовый)
Цветовой оттенок белый
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): потолочный крюк
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050334619201010 см. 0.066кг.
BAG
3180шт.2460705033461340.424.228.8 см. 12.509кг.
P12
45400шт.12080101.4 см. 393.26кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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