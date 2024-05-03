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RS10-132-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS10-132-B
RS10-132-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RS10-132-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор
Серия HIT
Тип продукта розетка
Цветовой код RAL 9003
Комплектация изделия закрывающая панель
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Соединения – клеммы Винтовой зажим жесткий кабель
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
[in] номинальный ток 10 А в 250 В Переменный ток
Материал пластик
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503334071611.53.3 см. 0.047кг.
BAG
3114шт.2460705033340140.424.228.8 см. 5.907кг.
P12
43420шт.12080101.4 см. 195.206кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37.5 мм
Высота 80.5 мм
Ширина 80.5 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Техническая документация
Розетки скрытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 239.45 kB
Розетки скрытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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