W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: RS16-151-4-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) розетки без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия W59
Цветовой оттенок золотой
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия окрашенный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138061307
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.063
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138061314
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.731
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14607138061311
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.645
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|166.029
|кг.
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
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Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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