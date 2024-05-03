W59 РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) розетки без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.