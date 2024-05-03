W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: RS16-152-1-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) розеткис заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия продукта W59
Тип продукта 1 розетка
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Тип покрытия глянцевая
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок белый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138060065
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138060072
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.785
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14607138060079
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.004
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|168.101
|кг.
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Формат PDF
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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