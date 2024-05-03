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RS16-152-6-86
W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
RS16-152-6-86

W59 РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

Референс: RS16-152-6-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) розеткис заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок черный
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Тип продукта розетка
Серия W59
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации Винтом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380621681610.54.2 см. 0.069кг.
CAR
210шт.460713806217523.219.58.9 см. 0.787кг.
BAG
320шт.1460713806217240.424.210.6 см. 1.757кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 176.109кг.
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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