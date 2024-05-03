W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: RS16-152B-1-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (цвет белый) розетки с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок белый
Тип продукта 1 розетка
Серия продукта W59
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевая
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138065688
|16
|10.5
|4.6
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138065695
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.888
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14607138065692
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.618
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|186.533
|кг.
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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