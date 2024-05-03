W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
W59 AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: RS16-152B-18
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (в сборе, цвет белый) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W59
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Монтаж устройства утопленный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138065640
|16
|11.5
|4.6
|см.
|0.104
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138065657
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.136
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14607138065654
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.111
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|231.304
|кг.
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Формат PDF
Размер 707.7 kB
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Формат PDF
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