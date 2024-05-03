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RS16-236-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-236-B
RS16-236-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RS16-236-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) двойная с заземлением без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта двойная розетка
Тип упаковки wholesale
Серия HIT
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Тип монтажа утопленный
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010174551611.55 см. 0.082кг.
BAG
368шт.14690201017452304030 см. 6.014кг.
P12
41632шт.12080105 см. 162.327кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Розетки скрытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 239.45 kB
Розетки скрытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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