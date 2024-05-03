ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RS16-236-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) двойная с заземлением без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта двойная розетка
Тип упаковки wholesale
Серия HIT
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Тип монтажа утопленный
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201017455
|16
|11.5
|5
|см.
|0.082
|кг.
BAG
|3
|—
|68
|шт.
|14690201017452
|30
|40
|30
|см.
|6.014
|кг.
P12
|4
|—
|1632
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|162.327
|кг.
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Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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