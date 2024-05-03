W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RS16-254-28
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) двойная без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта 2-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К со шторками
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Режим фиксации винтом
Тип покрытия глянцевая
Цветовой оттенок слоновая кость
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138066340
|20
|12.5
|4.7
|см.
|0.075
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|4607138066357
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.55
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|14607138066354
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.591
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|125.719
|кг.
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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