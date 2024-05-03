W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: RS16-255-18
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) двойнаяс заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Цветовой оттенок белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 2-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтом
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138066609
|20
|12.5
|5.1
|см.
|0.094
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|4607138066616
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.664
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|14607138066613
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.274
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|146.218
|кг.
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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