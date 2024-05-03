W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RS16-255-28
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) двойнаяс заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Тип продукта 2-я розетка
Тип покрытия глянцевая
Цветовой оттенок слоновая кость
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138066623
|20
|12.5
|5.1
|см.
|0.09
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|4607138066630
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.641
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|14607138066637
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.138
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|142.135
|кг.
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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