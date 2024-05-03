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RSI-152K5E-2-86
W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RSI-152K5E-2-86

W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: RSI-152K5E-2-86
Линейка W59

W59 розетка компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, слоновая кость. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Слоновая кость
Основные характеристики
Категория 5e
Серия W59
Тип экранирования U/UTP
Тип продукта компьютерная розетка
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Количество контактов 8
Способ установки лапками винтами винтом: shield
Тип монтажа скрытый
Направление установки прямой
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит токсичных тяжелых металлов да
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380606831610.53.5 см. 0.057кг.
CAR
210шт.460713806069023.219.58.9 см. 0.674кг.
BAG
360шт.1460713806069740.424.228.8 см. 4.336кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 148.067кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0917 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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