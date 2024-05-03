W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: RSI-152K5E-6-86
W59 розетка компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, черный бархат. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Черный бархат
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Серия продукта W59
Серия W59
Категория 5e
Область применения связь
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип соединителя RJ45
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Цветовой оттенок черный
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062441
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.057
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062458
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.675
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062455
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.533
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|155.949
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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