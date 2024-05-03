W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: RSI-152T-6-86
W59 розетка телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, черный бархат. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - оттенок цвета: черный - тип покрытия: окрашенный - монтаж: лапками, винтами - тип разъема: RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Номинальный ток (A) 16
Материал Пластик
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип соединителя RJ11
Серия W59
Тип продукта телефонная розетка
Цветовой оттенок черный
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 41003:2008
Вес нетто 0.0833 кг
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062502
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.055
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062519
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.652
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062516
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.489
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|151.935
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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