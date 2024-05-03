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RSI-251KK5E-1-86
W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
RSI-251KK5E-1-86

W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: RSI-251KK5E-1-86
Линейка W59

W59 Розетка двойная компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, белый. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: 2-я компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Тип продукта 2-я компьютерная розетка
Тип экранирования U/UTP
Категория 5e
Серия продукта W59
Серия W59
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы IDC жесткий кабель
Количество контактов 8
Направление установки прямой
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит токсичных тяжелых металлов да
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380602011610.53.5 см. 0.068кг.
CAR
210шт.460713806021823.219.58.9 см. 0.78кг.
BAG
360шт.1460713806021540.424.228.8 см. 4.97кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 167.093кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0917 кг
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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