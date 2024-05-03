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RSI-251TK5E-2-86
W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RSI-251TK5E-2-86
RSI-251TK5E-2-86
RSI-251TK5E-2-86

W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: RSI-251TK5E-2-86
Линейка W59

W59 Розетка двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, категория 5E, механизм, слоновая кость. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная/телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - оттенок цвета: слоновая кость - тип покрытия: глянцевая - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: данные : RJ45 (keystone) Кат.5e U/UTP, телефон : RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Номинальный ток (A) 16
Материал Пластик
Основные характеристики
Серия продукта W59
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок слоновая кость
Тип покрытия глянцевая
Соединения – клеммы IDC жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEEE1394c
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит токсичных тяжелых металлов да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380606691610.53.5 см. 0.064кг.
CAR
210шт.460713806067623.219.58.9 см. 0.738кг.
BAG
360шт.1460713806067340.424.228.8 см. 4.719кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 159.551кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0917 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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