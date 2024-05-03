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RSI-251TK5E-7-86
W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, СОСНА
RSI-251TK5E-7-86

W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, СОСНА

Референс: RSI-251TK5E-7-86
Линейка W59

W59 Розетка двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, категория 5E, механизм, сосна. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная/телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - оттенок цвета: сосна - тип покрытия: окрашенный - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: данные : RJ45 (keystone) Кат.5e U/UTP, телефон : RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Номинальный ток (A) 16
Материал Пластик
Основные характеристики
Цветовой оттенок сосна
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Комплектация изделия механизм
Режим фиксации винтами лапками
Тип разъема данные: RJ45 (keystone) Кат.5e U/UTP телефон: RJ11
Дополнительные характеристики
Стандарты IEEE1394c
Вес нетто 0.0917 кг
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380629081610.53.5 см. 0.064кг.
CAR
210шт.460713806291523.219.58.9 см. 0.738кг.
BAG
320шт.1460713806291240.424.210.6 см. 1.659кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 167.307кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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