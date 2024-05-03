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RT-4A3-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия
RT-4A3-B
RT-4A3-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RT-4A3-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телефонная с разъёмом RJ11 предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Тип соединителя RJ11
Режим фиксации винтами
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта телефонная розетка
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
[in] номинальный ток 1 А
Номинальное напряжение 150 В
Калибр awg AWG 26...AWG 24
Сопротивление изоляции 500 MOhm
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380694021692.4 см. 0.028кг.
BAG
3240шт.1460713806940940.424.228.8 см. 6.991кг.
P12
47200шт.12080101.4 см. 227.712кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22.6 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
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