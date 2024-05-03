ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RT-4A3-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телефонная с разъёмом RJ11 предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Тип соединителя RJ11
Режим фиксации винтами
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта телефонная розетка
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
[in] номинальный ток 1 А
Номинальное напряжение 150 В
Калибр awg AWG 26...AWG 24
Сопротивление изоляции 500 MOhm
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138069402
|16
|9
|2.4
|см.
|0.028
|кг.
BAG
|3
|—
|240
|шт.
|14607138069409
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.991
|кг.
P12
|4
|—
|7200
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|227.712
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22.6 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
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