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RT-4S3-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия
RT-4S3-B
RT-4S3-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RT-4S3-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (отрытой установки, цвет белый) телефонная с разъёмом RJ11 предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Тип соединения RJ11
Комплектация изделия механизм в сборе
Режим фиксации винтами
Тип продукта телефонная розетка
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC жесткий кабель
[in] номинальный ток 1 А
Номинальное напряжение 150 В
Сопротивление изоляции 500 MOhm
Калибр awg AWG 26...AWG 24
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380694261611.52.7 см. 0.051кг.
BAG
3120шт.1460713806942340.424.228.8 см. 6.454кг.
P12
43600шт.12080101.4 см. 211.602кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 25.2 мм
Высота 80.9 мм
Ширина 80.9 мм
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