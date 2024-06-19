Термостат комнатный цифровой, H/C, для 2тр 3ск FCU, 2-поз ЖКЭ/подсв бел ~220В BS
Термостат комнатный цифровой, H/C, для 2тр 3ск FCU, 2-поз ЖКЭ/подсв бел ~220В BS
Референс: RTF2CL
Термостат комнатный цифровой, нагрев/охлаждение, для 2-трубного 3-скоростного фанкойла и 2-позиционного клапана, ЖК экран с подсветкой, белый цвет, напряжение ~220В, BS
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409197400
|13
|11
|7
|см.
|0.19
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeRT
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 5.59 MB
Каталог SystemeRT
Техническая документация
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Дата документа: 06/08/2024
Формат PDF
Размер 694.49 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Техническая документация
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Дата документа: 11/10/2024
Формат PDF
Размер 876.46 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24
Формат PDF
Размер 903.96 kB
Срок действия: 17/07/2024 - 16/07/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.15036_24
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