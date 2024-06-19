Продукты
RTF4L
Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 5DO бел ~220В BS
RTF4L
RTF4L

Термостат комнатный цифровой, для 4тр 3ск FCU и 2-поз.клап, 5DO бел ~220В BS

Референс: RTF4L
Линейка SystemeRT

Термостат комнатный цифровой, вентиляция/нагрев/охлаждение, для 4-трубного 3-скоростного фанкойла и 2-позиционных плапанов,  ЖК экран с подсветкой, белый цвет, напряжение ~220В, BS

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919748613117 см. 0.19кг.
BAG
340шт.14680409197483463430 см. 8.4кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeRT
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 5.59 MB
Каталог SystemeRT
Техническая документация
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Дата документа: 06/08/2024
Формат PDF
Размер 694.49 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство (краткое)
Техническая документация
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Дата документа: 11/10/2024
Формат PDF
Размер 876.46 kB
SystemeRT RTF Цифровые комнатные термостаты - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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