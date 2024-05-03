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RTS-151-1-86
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
RTS-151-1-86

W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: RTS-151-1-86
Линейка W59

W59 TV антенный коннектор, механизм, белый. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 9003
Цвет изделия Белый
Количество выходов 1
Основные характеристики
Тип продукта ТВ розетка
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Поверхность необработанная
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Состав устройства support ring
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты EMC 2004/108/EC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380601021610.53.5 см. 0.056кг.
CAR
210шт.460713806011923.219.58.9 см. 0.666кг.
BAG
360шт.1460713806011640.424.228.8 см. 4.285кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 146.537кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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