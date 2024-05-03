W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RTS-151-2-86
W59 TV антенный коннектор, механизм, слоновая кость. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 9003
Цвет изделия Слоновая кость
Количество выходов 1
Основные характеристики
Область применения media device support
Серия W59
Tv гнездо одиночная
Серия продукта W59
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины оцинкованная сталь: монт. рама
Тип покрытия глянцевая
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты EMC 2004/108/EC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138060607
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138060614
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.641
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14607138060611
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.139
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|142.163
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0967 кг
Ширина 71 мм
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Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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