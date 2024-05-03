W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ШАМПАНЬ
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: RTS-151-4-86
W59 TV антенный коннектор, механизм, шампань. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная - оттенок цвета: золотой. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шампань
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок золотой
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Вес нетто 0.0967 кг
Тип покрытия блестящий
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Стандарты EMC 2004/108/EC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138061444
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138061451
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.659
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14607138061458
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.502
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|153.177
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты