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RTS-151-4-86
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ШАМПАНЬ
RTS-151-4-86

W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ШАМПАНЬ

Референс: RTS-151-4-86
Линейка W59

W59 TV антенный коннектор, механизм, шампань. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная - оттенок цвета: золотой. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шампань
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок золотой
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Вес нетто 0.0967 кг
Тип покрытия блестящий
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Стандарты EMC 2004/108/EC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380614441610.53.5 см. 0.056кг.
CAR
210шт.460713806145123.219.58.9 см. 0.659кг.
BAG
320шт.1460713806145840.424.210.6 см. 1.502кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 153.177кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Формат PDF
Размер 1.3 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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