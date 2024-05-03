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RTS-151-6-86
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
RTS-151-6-86

W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

Референс: RTS-151-6-86
Линейка W59

W59 TV антенный коннектор, механизм, черный бархат. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Черный бархат
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Серия продукта W59
Область применения media device support
Тип продукта ТВ розетка
Серия W59
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Цветовой оттенок черный
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины оцинкованная сталь: монт. рама
Tv соединитель вилка МЭК 9,52 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Стандарты EMC 2004/108/EC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит токсичных тяжелых металлов да
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380623281610.53.5 см. 0.056кг.
CAR
210шт.460713806233523.219.58.9 см. 0.659кг.
BAG
320шт.1460713806233240.424.210.6 см. 1.502кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 153.177кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0967 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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