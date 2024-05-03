W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
Референс: RTS-151-7-86
W59 TV антенный коннектор, механизм, сосна. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная - оттенок цвета: сосна. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Сосна
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Серия W59 W59
Область применения media device support
Цветовой оттенок сосна
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Тип покрытия блестящий
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Режим фиксации винтами
Состав устройства support ring
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062762
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062779
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.659
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062776
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.502
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|153.177
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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