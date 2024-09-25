Продукты
С22051Е-33
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)
С22051Е-33

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)

Референс: С22051Е-33
Линейка SystemeFS

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917013713.412.25.4 см. 0.102кг.
CAR
22шт.11.515.211.8 см. 0.251кг.
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Тип документа
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Каталог
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Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
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