Продукты
С52051RЕи-33
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналог. (ИП101-200АРи-А1R) изол КЗ
С52051RЕи-33

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналог. (ИП101-200АРи-А1R) изол КЗ

Референс: С52051RЕи-33
Линейка SystemeFS

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (ИП101-200АРи-А1R) с изолятором КЗ

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170168101010 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
C52051RE(и)-33 Извещатель пожарный тепловой
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 288.7 kB
C52051RE(и)-33 Извещатель пожарный тепловой
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
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