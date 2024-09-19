Кнопочный пост SALD02, 2 отверстия, серый
Кнопочный пост SALD02, 2 отверстия, серый
Референс: SALD02
Кнопочный пост, 2 отверстия, серый, IP65. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC000200 Корпус (пустой) для устройств управления и сигнализации (постов кнопочных)
Ширина 105.5
Глубина 50
Высота 68
Диаметр отверстий 22.3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152669
|11
|7.6
|7.2
|см.
|0.154
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|4680409152676
|41
|31
|61
|см.
|16.39
|кг.
P12
|4
|—
|800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|141
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик