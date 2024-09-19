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SALD02
Кнопочный пост SALD02, 2 отверстия, серый
SALD02

Кнопочный пост SALD02, 2 отверстия, серый

Референс: SALD02
Линейка SystemeSig SB5

Кнопочный пост, 2 отверстия, серый, IP65. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000200 Корпус (пустой) для устройств управления и сигнализации (постов кнопочных)
Ширина 105.5
Глубина 50
Высота 68
Диаметр отверстий 22.3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409152669117.67.2 см. 0.154кг.
BAG
3100шт.4680409152676413161 см. 16.39кг.
P12
4800шт.12080110 см. 141кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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