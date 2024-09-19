Продукты
SALD03
Кнопочный пост SALD03, 3 отверстия, серый
SALD03

Кнопочный пост SALD03, 3 отверстия, серый

Референс: SALD03
Линейка SystemeSig SB5

Кнопочный пост, 3 отверстия, серый, IP65. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000200 Корпус (пустой) для устройств управления и сигнализации (постов кнопочных)
Ширина 136
Глубина 50
Высота 68
Диаметр отверстий 22.3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915268314.37.67.1 см. 0.188кг.
BAG
380шт.4680409152690413161 см. 16.04кг.
P12
4640шт.12080110 см. 146кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина