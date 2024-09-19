Кнопочный пост SALK178, 1 отверстие, желтый с кнопкой аварийного останова
Кнопочный пост SALK178, 1 отверстие, желтый с кнопкой аварийного останова
Референс: SALK178
Кнопочный пост, 1 отверстие, желтый с кнопкой аварийного останова, IP65. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC000225 Комбинация устройств управления в корпусе (пост кнопочный в сборе)
Количество кнопок 1
Степень защиты (IP) IP66
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Количество световых индикаторов 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152706
|7.2
|7.4
|9.2
|см.
|0.137
|кг.
CAR
|2
|—
|2
|шт.
|—
|16.2
|9.1
|9.8
|см.
|0.303
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|4680409152713
|41
|31
|61
|см.
|17.08
|кг.
P12
|4
|—
|800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|215
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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