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SALK178
Кнопочный пост SALK178, 1 отверстие, желтый с кнопкой аварийного останова
SALK178

Кнопочный пост SALK178, 1 отверстие, желтый с кнопкой аварийного останова

Референс: SALK178
Линейка SystemeSig SB5

Кнопочный пост, 1 отверстие, желтый с кнопкой аварийного останова, IP65. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000225 Комбинация устройств управления в корпусе (пост кнопочный в сборе)
Количество кнопок 1
Степень защиты (IP) IP66
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Количество световых индикаторов 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091527067.27.49.2 см. 0.137кг.
CAR
22шт.16.29.19.8 см. 0.303кг.
BAG
3200шт.4680409152713413161 см. 17.08кг.
P12
4800шт.12080110 см. 215кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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