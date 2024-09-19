Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО
Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО
Референс: SB4BD21
Переключатель сериии SB4 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 2-х позиционный, с фиксацией. Колличество контактов: 1НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001029 Селекторный переключатель в сборе
Диаметр отверстия 22.5
Тип подключения Винтовое соединение
Тип элемента управления Рукоятка поворот. короткая (узкий хват)
Без самовозврата (с фиксацией) Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|7
|3
|4.6
|см.
|0.084
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4680409028315
|17
|10
|8.2
|см.
|0.89
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|14680409028315
|50
|35
|18
|см.
|18.49
|кг.
P12
|4
|—
|4800
|шт.
|—
|120
|80
|125
|см.
|450
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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