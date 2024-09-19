Продукты
SB4BD45
Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО+1НЗ
SB4BD45

Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 2 позиции с возвратом 1НО+1НЗ

Референс: SB4BD45
Линейка SystemeSig SB4

Переключатель сериии SB4 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 2-х позиционный, с возвратом. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001029 Селекторный переключатель в сборе
Диаметр отверстия 22.5
Тип подключения Винтовое соединение
Тип элемента управления Рукоятка поворот. короткая (узкий хват)
Без самовозврата (с фиксацией) Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409028346754 см. 0.097кг.
CAR
210шт.1017.88.8 см. 0.9кг.
BAG
3200шт.365119 см. 19кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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