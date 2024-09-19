Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом ручка 2НО

Переключатель сериии SB4 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 3-х позиционный, с возвратом, с удлиненной ручкой. Количество контактов: 2НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.