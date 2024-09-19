Продукты
SB4BJ53
Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом ручка 2НО
SB4BJ53

Переключатель SB4 в сборе модульный 22мм 3 позиции с возвратом ручка 2НО

Референс: SB4BJ53
Линейка SystemeSig SB4

Переключатель сериии SB4 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 3-х позиционный, с возвратом, с удлиненной ручкой. Количество контактов: 2НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001029 Селекторный переключатель в сборе
Диаметр отверстия 22.5
Тип подключения Винтовое соединение
Тип элемента управления Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват)
Без самовозврата (с фиксацией) Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090284078.95.63.1 см. 0.094кг.
CAR
210шт.10.1189 см. 0.981кг.
BAG
3200шт.36.450.819.3 см. 20.284кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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