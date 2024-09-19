Продукты
SB4BK124B5
Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз красн с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ
SB4BK124B5

Пер-ль SB4 с подсвет в сборе 22мм 2поз красн с фикс металл 24В DC 1НО+1НЗ

Референс: SB4BK124B5
Линейка SystemeSig SB4

Переключатель сериии SB4 с подсветкой в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 2-х позиционный, красный, с фиксацией, в металлическом корпусе. Напряжение питания блока подсветки: 24В DC. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001029 Селекторный переключатель в сборе
Напряжение питания 24-24
Диаметр отверстия 22.5
Тип подключения Винтовое соединение
Тип элемента управления Рукоятка поворот. короткая (узкий хват)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409028582179.58 см. 0.103кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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