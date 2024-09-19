Кнопка SB4 в сборе модульная 22мм выступающая желтая с возвратом металл 1НО

Кнопка сериии SB4 в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22мм, выступающая, желтая, с возвратом, в металлическом корпусе. Колличество контактов: 1НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.