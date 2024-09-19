Продукты
SB4BS142
Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НЗ
SB4BS142

Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НЗ

Референс: SB4BS142
Линейка SystemeSig SB4

Кнопка аварийного останова сериии SB4 в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 40мм - диаметр головки с ключом, в металлическом корпусе. Колличество контактов: 1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002034 Устройство аварийной остановки в сборе
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Способ монтажа Встраиваемый (-ая)
Диаметр отверстия 22.5
Метод разблокировки Разблокировка ключом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902875933.57.5 см. 0.122кг.
CAR
210шт.2198 см. 1.383кг.
BAG
3200шт.452134 см. 28.246кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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