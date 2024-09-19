Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НО+1Н
Кнопка аварийного останова SB4 в сборе 22мм 40мм ключ металл 1НО+1Н
Референс: SB4BS9445
Кнопка аварийного останова сериии SB4 в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 40мм - диаметр головки с ключом, в металлическом корпусе. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC002034 Устройство аварийной остановки в сборе
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Способ монтажа Встраиваемый (-ая)
Диаметр отверстия 22.5
Метод разблокировки Разблокировка ключом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409028766
|3.5
|8
|4
|см.
|0.135
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|9.2
|21
|8.6
|см.
|1.508
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|—
|45
|22
|33
|см.
|29
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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