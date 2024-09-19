Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм желтая металл 24ВDC 1НО+1НЗ

Кнопка сериии SB4 с подсветкой, в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22мм, желтая, в металлическом корпусе. Напряжение питания: 24ВDC Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.