Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукруг
Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукруг
Референс: SB4BZ005
Линейка SystemeSig SB
Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60 мм, желтый, полукруг. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC002024 Комплектующие для устройств управления и сигнализации
Тип механического компонента Защитный воротник
Тип электрического компонента Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|6.9
|6.15
|3.17
|см.
|0.017
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4680409030493
|10.8
|18
|8
|см.
|0.127
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|1468040903049
|36.8
|51.6
|17.6
|см.
|3.197
|кг.
P12
|4
|—
|2000
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|75
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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