Корпус для устройств SystemSig SB4
Корпус для устройств SystemSig SB4
Референс: SB4BZ009
Металлический корпус для устройств SystemSig сериии SB4. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001020 Адаптер для устройств управления и сигнализации
Количество встраиваемых устройств 1
Диаметр монтажный (встраив.) 22
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409028773
|4.5
|3
|1.5
|см.
|0.037
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|16
|8
|7
|см.
|0.416
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|—
|40
|33.5
|16
|см.
|8.862
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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