Продукты
SB5AA51
Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм желтая с возвратом пластик 1НО
SB5AA51

Кнопка SB5 в сборе модульная 22мм желтая с возвратом пластик 1НО

Референс: SB5AA51
Линейка SystemeSig SB5

Кнопка сериии SB5 в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, желтая, с возвратом, в пластиковом корпусе. Колличество контактов: 1НО. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001028 Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
С пружинно-возвратным механизмом Да
Диаметр отверстия 22.5
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409028940435 см. 0.027кг.
CAR
210шт.1017.97.9 см. 0.309кг.
BAG
3200шт.503616 см. 7.4кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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